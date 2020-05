Was wurde aus den Ex-Missen?

Sonia Küng-Grandjean: «Ich geniesse es, inkognito zu sein»

Sie waren einst stolze Titelträgerinnen und in der Schweiz in aller Munde: Die Missen. Heute allerdings haben sich einige von ihnen stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In dieser Serie beleuchtet schweizer-illustrierte.ch, was aus Amanda Ammann, Bianca Sissing, Jennifer Ann Gerber, Sonia Küng-Grandjean und Alina Buchschacher wurde. Heute: die Zürcherin Sonia Küng-Grandjean.