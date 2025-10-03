Sorgte Luca Hännis Filmrolle beinahe für eine Ehekrise?

Ein Teenager kommt nach Hause

Der Sänger musste für seine Rolle in der Musical-Verfilmung einen Teenager spielen, den 17-jährigen Daneli. Sich in den Charakter hineinzuversetzen, gelang ihm gut – offenbar etwas zu gut. Als er am Wochenende dann nach Hause kam, fiel es ihm schwer, wieder in den Papa-Alltag zurückzufinden. «Meine Familie war mir in der Zeit fast ein wenig fremd», gibt der Schweizer ehrlich zu. Seine Frau Christina erlebte zu Hause die Realität einer neuen Mutter: Ihre etwa ein Jahr alte Tochter esse dreimal täglich je 45 Minuten, danach brauche sie noch einmal so lange, um den Hochstuhl zu putzen. «Ich war voll im Scheiss», gibt die «Let's Dance»-Tänzerin zu. «Mein Mann kam als 17-Jähriger heim!»