«Vielleicht beginne ich mit Yoga»

Via soziale Medien geht das Bild um die Welt, als der «Swiss President» am Rande der Uno-Generalversammlung in New York auf dem Trottoir Notizen studiert. Im Dezember 2020 folgt das zweite Buch, geschrieben vom ehemaligen «NZZ am Sonntag»-Chef Felix K. Müller mit dem Titel «Wie ich die Krise erlebte».