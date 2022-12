Neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider

«Ich mag Raclette, Fondue und hausgemachte Pastetli»

Elisabeth Baume-Schneider schafft die Überraschung und kommt für den Kanton Jura in die Bundesregierung. Als Kind war sie sehr unordentlich. Heute ist die neue SP-Bundesrätin vor allem für ihre aufgeräumte Art bekannt. Was sie isst, was sie liest, was sie spielt.