Die SP, also Ihre Partei, bekämpft Ihre Strategie und hat Bundesrat Albert Rösti aufgefordert, diese abzulehnen. Auch Sie haben früher immer gegen Abbaupläne der Post protestiert.

Vor 20 Jahren hatte noch niemand ein Smartphone! Seit dessen Einführung hat sich alles verändert. Heute gehen fast viermal weniger Kunden für Einzahlungen an den Schalter, allein in den letzten fünf Jahren waren es 50 Prozent weniger. Auch die Besucherzahlen in den Poststellen haben sich halbiert. Wir müssen uns also anpassen, damit wir unsere Leistungen mit der gleichen Nähe und Effizienz, aber in einem sich ständig verändernden Umfeld erbringen können.