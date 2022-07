Als Bond-Girl an der Seite von Sean Connery im Bond-Film «Dr. No» machte sich die Schweizerin Ursula Andress (86) als Schauspielerin unsterblich. Mit dem Status eines Superstars in Hollywood leistete sich «Ursi National» natürlich ein standesgemässes Zuhause am 1740 Clear View Drive im Nordwesten des Stadtteils Beverly Hills in Los Angeles und zog 1990 in eine stylische Villa mit ovalem Pool und vielen weiteren Annehmlichkeiten. 17 Jahre lang wohnte sie in diesem Anwesen, welches sie vor 32 Jahren für knapp 950'000 Franken erwarb. Nach ihrem Umzug nach Rom und Bern, wo sie heute lebt, kam die Liegenschaft für über zwei Millionen Franken unter den Hammer und Andress machte einen satten Gewinn.