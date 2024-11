Mit Baschi auf SI-Zeitreise

«Spielberg hätte kein besseres Drehbuch schreiben können»

Seit 20 Jahren ist Baschi eine feste Grösse in der Schweizer Musikszene. Mit der Schweizer Illustrierten begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit und schwelgt in nostalgischen Erinnerungen.