«Spielt nicht mit dem Feuer, und lasst euch impfen!»

Im Innenhof der «Trattoria» an der Via Marcacci herrscht mediterranes Ambiente. Zwischen den Hausdächern öffnet sich der Blick in den blauen Himmel. Am weiss gedeckten Stammtisch nimmt eine illustre Runde Platz: Neben Bundesrat Alain Berset, 49, Kulturminister und als oberster Gesundheitsdirektor die in den letzten zwei Jahren wohl meistfotografierte Persönlichkeit der Schweiz, Marco Solari und Luca Pedrotti, 56, Regionaldirektor UBS Ticino und früherer Fussballprofi mit meisterlicher Vergangenheit bei den Grasshoppers. Zudem die Schauspielerin, Journalistin und Unternehmerin Yaël Meier, 21, sowie die SI-Leserinnen Lilian Grünig-Louis, 49, Zahnärztin aus Schafis BE, und Doris Schmid, 62, Pflegefachfrau in der Psychiatrie, aus Thun.