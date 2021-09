SI-Stammtisch in Zürich

Stotz: Man braucht Vorbilder – im Sport wie im Beruf. Am Schluss ist es immer schön, wenn jemand nach seinen Vorstellungen seinen Weg gehen kann. An der Leichtathletik beeindruckt mich vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Beteiligten. Für die UBS ist es wichtig, sich gesellschaftlich zu engagieren und allen Kindern, unabhängig von ihren schulischen oder sportlichen Talenten, den spielerischen Zugang zur Leichtathletik zu ermöglichen. Auch intern ist der UBS Kids Cup für uns eine ganz wichtige Sache. Wir stellen hier während des ganzen Jahres bis zu 800 Freiwillige, die für die Begleitung der Jugendlichen verantwortlich sind. Die Mitarbeitenden identifizieren sich in einem hohen Masse mit der Veranstaltung, die es in dieser Form nun schon seit zehn Jahren gibt.