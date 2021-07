Sportmoderatorin Annette Fetscherin ist frisch verliebt

Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, will die gebürtige Thurgauerin nicht verraten. Auch geheim bleibt, wo und wie sie ihr Herzblatt kennengelernt hat. Etwas aber lässt sich die SRF-Moderatorin entlocken: So teilt sie mit ihrem Schatz nicht nur die Liebe für Pferde, sondern auch die Leidenschaft für den Fussball. Sein Lieblingsclub befindet sich aber nicht etwa in Zürich, Basel, Bern oder in anderen Schweizer Städten, sondern ennet der Landesgrenze. «Er ist Bayern-Fan», verrät Fetscherin.