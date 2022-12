«Ich war 15 Jahre nicht mehr Skifahren»

Federer war der Überraschungsgast an den diesjährigen Sports Awards. Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd überreichte ihm den Ehrentitel, der erst zum sechsten Mal und zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder vergeben wurde. Dieser kam für den Maestro unerwartet. So sagt er umso glücklicher: «Einen Ehrenpreis in der Schweiz zu erhalten freut mich extrem.»