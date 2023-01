«Stöht im ÖV bitte uf!»

Wer sind Ihre Helden?

Meine Amma kam, als mein Bruder klein war, mit ihm aus Sri Lanka in die Schweiz. Mein Vater arbeitete damals noch in Saudi-Arabien. Meine Mutter lebte im Flüchtlingsheim, lernte Velo und Auto fahren, suchte einen Job. Sie hat sich für die Familie und Nachkommen aufgeopfert, so auch mein Vater. Und beide haben sich nie beschwert.