«Es bringt nichts mehr»

«Wir haben den Imbiss 2019 übernommen und die ersten Jahre liefen sehr gut», sagt Kunz im Gespräch mit der Schweizer Illustrierten. «Dann kam Corona, das hat uns einen Knicks gegeben. Aber da waren wir nicht die einzigen.» Später sei es vor allem der Tourismus gewesen, der stark nachgelassen habe. «Ab 2023 ging es zurück, 2024 noch mehr. Das schlechte Wetter hat uns Gäste gekostet, und die Nordseeküste hatte allgemein viel weniger Touristen.»