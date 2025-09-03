SRF-Direktorin Nathalie Wappler tritt zurück!

Auch die scheidende Direktorin selbst äusserte sich zu ihrem SRF-Ende: «Die Arbeit für unser öffentliches Medienhaus war für mich ein grosses Privileg; ich habe mich leidenschaftlich gerne eingesetzt für einen starken medialen Service public von heute und morgen – und für ein attraktives Programm, das unser Publikum schätzt.» Mit dann 58 Jahren wolle sie beruflich noch einmal ein neues Kapitel aufschlagen. Bis zu ihrem Austritt werde sie die SRG und die laufende unternehmerische Transformation aus vollen Kräften unterstützen, «die politischen Herausforderungen engagiert begleiten und eine optimale Übergabe an neue Kräfte sicherstellen. Mit Susanne Wille als Generaldirektorin ist die SRG in guten Händen.»