SRF macht jetzt «Kassensturz» «bi de Lüt»

Beim einzigen Beitrag, der wirklich direkt Konsumentinnen und Konsumenten anspricht, würde sich eine Interaktion eigentlich nicht nur anbieten, sondern geradezu aufdrängen. Und sie wäre auch einfach zu realisieren. Doch probieren dürfen den Käse nur sechs Expertinnen und Experten im üblichen steifen Degustations-Setting. Zusätzlich referiert ein Sensoriker. «Wir bringen die Konsumwelt nicht mehr ins Studio, sondern gehen hinaus in die reale Welt», sagte Redaktionsleiter Dütschler im Vorfeld. Beim Käse wird diese Chance ohne Not fahrlässig vertan.