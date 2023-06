Überraschender Wechsel auf dem SRF-«Meteo»-Dach

Dass Schmassmann so unvermittelt und ohne vorgängige Ankündigung von SRF nun vor der Kamera steht, hat einen Grund. «Derzeit gewöhnt sich Luzian Schmassmann in der Mittagsausgabe an seine neue Rolle live vor der Kamera. Im Gegensatz zu den Abendsendungen stehen die Mittagssendungen unter geringerer Beobachtung», sagt Thomas Bucheli (62), Redaktionsleiter «Meteo», zur Schweizer Illustrierten. Sie würden daher eine ideale Plattform für angehende Moderatorinnen und Moderatoren bieten. «Um den Druck auf angehende TV-Moderationspersonen nicht noch zusätzlich zu erhöhen, verzichten wir üblicherweise auf eine mediale Ankündigung. Wir rechnen damit, dass Luzian Schmassmann im Laufe dieses Sommers seine erste Abendausgabe moderieren wird. Dann werden wir dies auch kommunizieren.»