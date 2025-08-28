SRF-Moderator Michel Birri hat noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt

«Ich habe sogar zwei dritte Säulen»

Geht es um seinen Umgang mit den Finanzen, so erklärt Birri, dass ihm Geld «nie mega wichtig gewesen» sei. «Wenn ich Geld hatte, so habe ich es immer ausgegeben. Ich habe bis vor ein paar wenigen Jahren praktisch nichts auf der Seite gehabt». Bei dieser Einstellung Geld gegenüber kommt die folgende Aussage von ihm überraschend: «Ich habe sogar zwei dritte Säulen. Eine bei der Bank und eine bei der Versicherung». Dies verdanke er indirekt seinem WG-Gspänli. «Meine Mitbewohnerin wird mich jetzt wahrscheinlich hassen, aber sie hat damals ein Gspusi gehabt, das in der Versicherungsbranche gearbeitet hat und dann hat er uns eine dritte Säule angedreht», so der amüsierte Birri.