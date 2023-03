Der 1. April wird für Salar Bahrampoori (43) und seine Verlobte Barbara Ruijs (34) ein ganz besonderer Tag. Nicht aber, weil die beiden sich gerne gegenseitig Streiche spielen, wie es an diesem Datum gerne üblich ist, sondern weil sie am 1. April 2023 den Bund der Ehe schliessen. Der SRF-Moderator sprach im Interview mit «20 Minuten» über die bevorstehende Zeremonie und dass diese in den Bergen stattfinden wird.