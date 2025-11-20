SRF-Moderator Tom Gisler setzt auf getrennte Schlafzimmer

Seit zehn Jahren ist Tom Gisler (50) mit seiner Partnerin Sabine zusammen. Ein gemeinsames Schlafzimmer sucht man bei ihnen allerdings vergeblich, wie er im Podcast von Ex-Energy-Moderator Jonathan «Jontsch» Schächter (43) «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» verrät. Für Gisler und seine Partnerin sei das wichtig – und etwas, das beide gut finden würden. Schächter mag das nicht so ganz glauben und äusserst seine Vermutung, die Idee der getrennten Schlafzimmer käme doch bestimmt vom freiheitsliebenden Moderator. Doch dieser winkt ab.