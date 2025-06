SRF-Moderatorin Mona Vetsch wird mit Lob und Dank überschüttet

«Danke für die sehr persönlichen Einblicke in ein so sensibles und wichtiges Thema. Es erfordert viel Mut, sich so offen zu zeigen – das verdient grossen Respekt», schreibt eine Person. Ein weiterer Kommentar lautet: «Wieder eine starke Sendung über ein sehr trauriges, aber leider wahres Thema. Auch ich kenne kaum eine Frau (mich inklusive), die nicht in irgendeiner Weise Übergriffe erlebt hat.» Auch Männer bedanken sich bei der Moderatorin. «Danke, dass auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht wurde. Wir als Männer haben die Verantwortung, Frauen, die von solchen Erlebnissen berichten, Glauben zu schenken und sie so gut wie möglich zu unterstützen. Falls eure Kollegen Übergriffe rechtfertigen, meldet dies lieber einmal zu viel», so ein Kommentar.