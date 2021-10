Stillleben à la Röllin geht so: rosa und weisse Lilien, locker arrangiert in einer orange- und lachsfarbenen Vase, die wiederum auf einem weissen E-Piano steht, mit einem weissen Stuhl davor. Ebenfalls auf dem Klavier zu finden: Kerzen in Bordeaux und ein Bild in Rottönen von Mark Rothko. Daneben an der Wand fünf Postkarten – alle in ähnlichen Farben wie das Bild und ebenfalls vom amerikanischen Expressionisten gestaltet. Seine Bilder finden sich in jedem Zimmer. «Ich habe noch nicht herausgefunden, warum gerade sie mir so gut gefallen. Aber sie wirken meditativ auf mich, man kann sich richtiggehend in ihre Farbenwelt versenken», sagt Oliva Röllin und setzt sich ans E-Piano.