SRF-Moderatorin Sandra Studer verrät ihr Ehe-Geheimnis

Bigna Silberschmidt moderiert seit 2017 die Informationssendung «Schweiz aktuell» beim Schweizer Fernsehen und arbeitet als Inland-Redaktorin. Zuvor war die Journalistin an verschiedenen Stationen

für Radio, Print und Fernsehen tätig. In St. Gallen aufgewachsen, hat sie an der Universität Fribourg Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Zeitgeschichte studiert und später einen Master in Betriebswirtschaftswissenschaften absolviert.