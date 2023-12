Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Eine junge Frau will «Arena»-Moderatorin werden, weil sie mich als Kind jeweils am Freitagabend im Fernsehen in Action gesehen hat. Dass ich als bisher einzige Frau in dieser Position Vorbild für junge Frauen sein konnte, berührt mich und macht mich stolz.