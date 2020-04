«Nacht- und Nebelaktion» bei Stefan Bürer

Vor knapp drei Jahren zog Gian Bürer erstmals in die USA, um seinen Traum von Eishockey-Profi zu verfolgen. Nun holten seine Eltern, Sportmoderatorin Regula Späni und SRF-Kommentator Stefan Bürer, ihren Spross wegen der Coronakrise zurück in die Schweiz. Ob und wie seine Karriere in den Vereinigten Staaten weitergeht, steht in den Sternen.