SRF streicht 66 Vollzeitstellen!

Sparrunde ist Teil des Projekts «Enavant SRG SSR»

Die Sparmassnahmen bei SRF sind Teil eines umfassenderen Transformationsprozesses der gesamten SRG SSR. Im Rahmen des Projekts «Enavant SRG SSR» werden Funktionsbereiche wie HR, Finanzen und Technologie/IT künftig national zusammengefasst. Auch SRF habe umfangreiche Organisationsveränderungen und eine Verkleinerung der Geschäftsleitung vorbereitet, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden sollen, heisst es: Nathalie Wappler erläutert: «Verschiedene Supportleistungen wie HR, Finanzen oder IT werden künftig SRG-weit gebündelt. Bereits jetzt ist klar, dass wir dadurch bei SRF die Organisation in diesen Bereichen vereinfachen können. Die detaillierte Ausarbeitung dieser und weiterer Anpassungen in der Organisation haben wir jedoch bewusst zurückgestellt, bis das neue Modell für die ganze SRG weiter konkretisiert wurde.»