Markus Buehlmann ist unser Schweizer Billy Elliot und arbeitet heute auch als Choreograf und Regisseur von Musical-Produk tionen in ganz Europa. «Geht es um Technik und Ausdruck, bin ich sehr streng.» Dem steht Daria Reimann, 35, in nichts nach – auch wenn sie wie ein Engel aussieht. Die Profi-Tänzerin ist vor allem in der Welt der Latin- und Contemporary-Tänze zu Hause. «Ich will ganz viel Herzblut sehen.» Also, liebe Kandidaten: Üben, üben und nochmals üben!