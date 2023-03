Grosses Hickhack um kleines Jesus-Kreuz

Bereits 2006 sorgte ein Jesus-Kreuz für Unruhe, damals jedoch nicht im TV, sondern am Checkin-Schalter der Britisch Airways. Eine bekennende Chrstin trug trotz Verbot – British Airways wollte wegen ihrer Antidiskriminierungs-Richtlinien keine religiösen Symbole an ihren Mitarbeitern sehen – ein Kreuz an ihrer Uniform und wurde daraufhin nach Hause geschickt und für drei Monate unbezahlt beurlaubt. Die Vorgehensweise entfachte eine hitzige Diskussion in Grossbritanien, in die sich mehrere Bischöfe, Politikerinnen und Politiker und sogar der damalige Premierminister Tony Blair einmischten. Die Angestellte Mitarbeiterin zog British Airways vors Arbeitsgericht, woraufhin die Airline kleine Symbole an Ketten als Ausdruck des individuellen Glaubens erlaubte.