Nicht immer das perfekte Leben vorspielen zu müssen – dazu ruft der achtfache Coiffeur-Weltmeister mit seinem Post auf. «Verzweifeln, trauern, überfordert sein. Und loslassen müssen – Beziehungen, geliebte Menschen oder Visionen, die einem mehr abverlangen, als man geben kann. Das wird auch 2024 immer wieder zum Leben gehören. All das soll Platz haben! IT‘s OK!!!» Für das kommende Jahr wünscht er sich also Folgendes: «Ich wünsche mir von den kommenden Monaten, dass deine und meine dunklen Momente genauso stattfinden können wie die strahlenden. Weil es im Spiel des Lebens nicht immer auf direktem Weg ins Ziel geht, sondern manchmal ein Zwischenstopp an der Nastüechli-Box nötig ist.»