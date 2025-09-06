«Starke Männer lösen Probleme, indem sie zuhören»

Wo – ausser im Internet – braucht man die E-ID im Alltag?

Eigentlich überall, wo man heute eine ID braucht. Ein gutes Beispiel: Ich möchte das Sparkonto meiner Tochter in ein Privatkonto umwandeln, weil sie jetzt 18 wird. Im Normalfall müssten wir beide persönlich bei der Bank erscheinen. Das ist aber nicht ganz einfach, weil ich in Bern bin und sie in Basel lebt. Mit der neuen E-ID liesse sich das einfach erledigen. Wichtig ist auch: Wir müssen künftig nur die Daten freigeben, die nötig sind. Beim Kauf von Zigaretten das Alter, beim Einchecken im Hotel Namen, Adresse und Geburtsdatum. Legen wir heute eine ID hin, zeigen wir alles, was darauf steht. Nicht nur das Nötige.