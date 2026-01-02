Starke Torhüterinnen-Freundschaft: Lara Heini und Livia Peng

Zwei Stunden später, nach einer Velotour durch die Churer Altstadt und ein paar Selfies, sitzen die beiden im ehemaligen Kinderzimmer von Lara Heini. Gerade ist Laras Bruder Nicholas (25) zu Besuch. Gemeinsam bestaunen die drei Laras Medaille. «Ich bin extrem stolz auf sie», sagt er. Was er am meisten geniesst, wenn seine ältere Schwester wieder in der Heimat ist? «Challenges mit ihr ausfechten», sagt der Geologie-Student, der früher einmal Eishockey spielte. «Etwa beim Pingpong.» Lara bestätigt amüsiert: «Ja, solche Duelle hatten wir früher oft – es war nicht immer leicht für ihn, weil ich viel grösser war. Aber er hat sich gut geschlagen.»