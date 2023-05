«Meine Kinder müssen alles probieren, auch Spargeln»

Als Sie 16 waren: Wie hat Ihr Zimmer da ausgesehen?

Mit 16 habe ich meine Lehre angefangen. Ab da hatte ich ein Zusatzzimmer in Laax in einer Wohnung, die ich mit meinem Nebenstift geteilt habe. Da war ich in meiner Sportphase. Alles lag griffbereit: vom Tennisschläger bis hin zum Snowboard. In dieser Zeit haben wir immer 4 Non Blondes gehört (singt) «And I said hey, yeah, yeah!» – das war mein Soundtrack zu dieser Zeit. Poster an der Wand hatte ich eher früher. Etwa Fussball- oder «Baywatch»-Poster (lacht).