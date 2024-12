Qualifikation für Darts-WM in London

Stefan Bellmont schreibt Schweizer Sportgeschichte

Am 15. Dezember findet in London die Darts-WM statt. Zum ersten Mal hat sich mit Stefan «Belli» Bellmont aus Cham ZG ein Schweizer für die Teilnahme qualifiziert. Für ihn geht damit ein Traum in Erfüllung.