Comedian Stefan Raab (58) konnte den Steilpass, den ihm sein Sender RTL gespielt hat, nicht verwandeln. Im Gegenteil: Sein Comeback-Format «Die Stefan Raab Show» fällt sowohl bei Fans als auch bei TV-Kritikern im deutschsprachigen Raum auf ganzer Linie durch. Der Tenor: In 15 Minuten versemmelte die Kölner TV-Legende so gut wie alles an vorhandenem Comedy-Material – und konnte den 90-Millionen-Vertrag, mit dem RTL Raab 2024 von Prosieben loseiste, zu keiner Zeit rechtfertigen. Der Schweizer Comedian und «Late Night Switzerland»-Host Stefan Büsser (40) ist von Raabs erneutem Comeback enttäuscht, wie er gegenüber der Schweizer Illustrierten zum Ausdruck bringt: «Im Nachhinein betrachtet wäre er besser nie zurückgekommen, oder nur für den Boxkampf. Jetzt weiterzumachen, hat ja vor allem vertragstechnische Gründe».