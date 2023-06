Stefan Büsser wird neuer Comedy-Host im SRF

Der neue Host von von «Late Night Switzerland» (dreimal im Monat jeweils um 21.40 Uhr auf SRF 1) wird Stefan Büsser (38), unterstützt wird er dabei von seinem «Comedymänner»-Kollegen Michael Schweizer (40) als Sidekick. Büsser soll in Talks, Presserückschauen sowie direkt vor Ort Themen anschneiden, die Schweizerinnen und Schweizer täglich erleben, wie das SRF in einer Medienmitteilung schreibt. «Eine Late Night Show moderieren zu dürfen, ist meine bisher beste Ausrede, um nicht am Familien-Schluuch teilnehmen zu müssen», so der Comedian.