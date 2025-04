Stefan Büsser versteigert Plastikbox für guten Zweck

Versteigerung für einen guten Zweck

Damit ist die Kiste zu einem wahren Einzelstück geworden und wird nun auf der Plattform Ricardo von Michael Schweizer versteigert. Unglücklicherweise hat die Plastikbox die lange Reise nicht ganz unversehrt überstanden. Sie hat in einer Ecke auf dem Deckel ein Loch. «Der Deckel hat oben rechts ein Loch. Niemand vom Late Night Switzerland Team will es gewesen sein ...», schreibt Michael Schweizer in die Beschreibung zum Versteigerungsartikel. Die Auktion dauert noch bis zum 1. Mai, das aktuelle Gebot (Stand 28. April) steht bei 515 Schweizer Franken. Der gesamte Erlös wird der Glückskette zukommen, die sich derzeit unter anderem für Erdbebenopfer in Südostasien engagiert.