Stefan Frühauf ist das neue SRF-Gesicht

Was motiviert Sie?

Mich interessieren die Menschen. Und im Journalismus gelangt man an so viele spannende Personen. Ich erzähle gern ihre Geschichten. Das motiviert mich. Gleichzeitig finde ich den Journalismus einfach extrem wichtig. Es passiert so viel in der Welt. Darum möchte ich mit Fakten auf Unsicherheiten antworten und komplexe Zusammenhänge für unser Publikum verständlich machen. Das ist gerade im Wirtschaftsjournalismus, der auch mal etwas trocken ist, essenziell.