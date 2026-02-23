Wäre er selbst dafür verantwortlich gewesen, das Mikrofon auszuschalten? Wie konnte es zu dieser Panne kommen? Und was sagt Hofmänner selbst dazu? Auf SI-Anfrage heisst es von SRF: «Stefan Hofmänner machte die Aussage erst nach Abschluss der Schlusszeremonie. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf SRF zwei war diese nicht zu hören, da bereits in die Werbung geschaltet wurde. » Aufgrund eines technischen Fehlers sei der Livestream hingegen nach Beendigung der Zeremonie weitergelaufen, wodurch die Aussage dort hörbar gewesen sei.