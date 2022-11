In ihrem Post listet sie auch gleich alle Locations und Termine auf. Aber man braucht keine Adleraugen zu haben, um ziemlich schnell festzustellen: Nicht ein Konzert wird in der Schweiz stattfinden, zumindest nach jetzigem Stand. In der Kommentarspalte freuen sich zwar die deutschen Fans, doch die Landsleute von Beatrice Egli zeigen sich in den Kommentaren enttäuscht, dass der Schweizer Schlager-Export bisher offenbar nicht plant, ein Konzert in ihrer Heimat durchzuführen.