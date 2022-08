Stefanie Heinzmann und ihre Frisuren – vermutlich reissen sich diverse Stylisten darum, der 33-Jährigen einmal die Haare schneiden und sie färben zu können. Während die Walliserin ihre Mähne zu Beginn ihrer Karriere noch lang und wild trug, setzt sie seit einigen Jahren auf eine freche Kurzhaar-Version, die sie ihren Fans immer wieder in neuer Farbpracht präsentiert. Nachdem bei Heinzmann lange pink angesagt war, hat ihr Star-Friseur Martin Dürrenmatt (31) nun einen gelb-blonden Ton schmackthaft machen können. In der Bildergalerie siehst du ausserdem, wie sich die Looks der Casting-Show-Queen verändert haben.