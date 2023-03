Nebst ganz viel Lob für den Mut zur Farbe musste Stefanie Heinzmann auch Kritik einstecken. «Hat was vom Grinch», so etwa ein User auf «20 Minuten». Verantwortlich für den gewagten Look ist Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt (32). Der langjährige Figaro von Stefanie Heinzmann nimmt auf Anfrage von «20 Minuten» Stellung zu seiner Kreation. Dass diese nicht jeden Geschmack trifft, ist dem achtfachen Coiffeur-Weltmeister völlig klar: «Wenn man einen solchen Look kreiert, der so speziell ist, kann es nicht jedem gefallen.»