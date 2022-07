Stellt Sven Epiney in seinen Ferien eure Fragen

Beim nächsten Schweizer Illustrierten Live-Talk vom 27. Juli um 19:30 Uhr auf Instagram treffen wir Sven Epiney (50) virtuell in Italien. Der Moderator ist mit seinem Lebensgefährten Michael Graber für ein paar Tage nach Bardolino in die Provinz Verona gereist. Im SI Live-Talk dreht sich alles um die Ferien. Epiney zeigt, wie er in den schönsten Tagen des Jahres wohnt und verrät, was für ihn immer ins Gepäck gehört. Ob Italien zu seinen Lieblingsdestinationen zählt und sein Partner auch sein liebster Reisepartner ist, erfahrt ihr direkt vom «Wer wohnt wo?»-Moderator. Als besonderes Goodie verlosen wir für diejenigen, die die spannendsten Fragen einreichen, drei handgeschriebene Postkarten von Sven Epiney aus dem Dorf am Gardasee.