Stephan Gähwiler erfüllt sich seinen Bubentraum in Brasilien

Aktuell bewegt mich die Frage, wie es mit dem Hof in Zukunft weitergeht. Es wird immer schwieriger, Angestellte zu finden.



Wenn ich morgens aufwache, höre ich nichts als Stille. Ich stehe meist um vier Uhr auf.



Zum Frühstück esse ich geraffelten Apfel mit Joghurt und Haferflocken, dazu trinke ich selbst angebauten Schwarz- oder Hibiskustee.



Zur Arbeit fahre ich gar nicht, da ich auf meinem Hof wohne und arbeite.



Mein Arbeitstag dauert zwischen 14 und 16 Stunden.



Am Feierabend gönne ich mir eine Dusche und einen feinen Znacht.



Typisch brasilianisch an mir ist, dass ich zeitweise etwas unpünktlich geworden bin. Ansonsten aber bin ich sehr schweizerisch geblieben.



Touristen aus meiner Heimat zeige ich meine Fazenda. So habe ich übrigens auch meine jetzige Partnerin Cornelia Casotti kennengelernt. Sie besuchte mit einer Gruppe meinen Betrieb, um diesen zu besichtigen.



Am meisten stört mich an Brasilien die Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit.



An der Schweiz vermisse ich manchmal die Berge und den Schnee.



Die Schweiz kann von Brasilien lernen, wie man das Leben mehr geniesst, gelassener ist und sich über kleine Dinge freut.



Schweizer Politik verfolge ich so wenig wie möglich. Die aktuelle Weltlage geht mir sehr unter die Haut.



Ich würde zurückkehren, wenn: Das schliesse ich aus. Erstens ist hier die Landwirtschaft interessant und mein Wunsch vom eigenen Hof in Erfüllung gegangen. Und zweitens lebt meine Familie hier.



Mein Tipp an andere Auswanderer: Lernt die Sprache, wandert nicht überstürzt aus und budgetiert gut – auch wenn euer Schweizer Erspartes euch in Brasilien reich erscheinen lässt.