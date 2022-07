«Es wird kein Chaos geben»

Flughafen-CEO Stephan Widrig, 50, geht mit strahlenden Augen durch den Airport. Er ist Chef von 1700 Leuten – insgesamt arbeiten am Flughafen 27 000 Menschen bei 300 Partnerunternehmen am und um den Flughafen. Seit 23 Jahren ist er hier tätig. Widrig ist bestens gelaunt, er freut sich: «Jetzt läuft wieder was!» Er kennt da jemanden, grüsst dort einen Mitarbeitenden. «Wenn ich ihnen in die Augen schaue, entdecke ich bei allen ein Strahlen.» Froh ist er, dass unter den Passagieren wieder Ferienreisende sind. Während der Coronapandemie waren die Flughäfen verwaist, viele Firmen haben in den letzten zwei Jahren nicht nachrekrutiert, einige haben Personal entlassen. Dieses fehlt nun. Swiss und andere Fluggesellschaften streichen Flüge, das Bodenpersonal ist unzufrieden – auch in Zürich: Die Angestellten des Bodenabfertigers Swissport haben den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) gekündigt, Medien schreiben von Streiks, Sit-ins oder Demo-Blockaden zum Ferienstart. Doch Widrig beschwichtigt: «Ich bin sicher, dass Schweizerinnen und Schweizer sich diesen Sommer freuen können, wenn sie über den Flughafen Zürich reisen!»