Stéphanie Berger erntet Kritik für ihre Stellenanzeige

«Ja, 45 Franken sind nicht für jede Lebenssituation passend»

Berger hat sich auf Linkedin zu den Kommentaren geäussert. Sie sei erstaunt «wie viele Menschen sich bemüssigt fühlen, ungefragt Feedback zu geben – in einem Ton, der oft wenig mit Respekt oder echtem Interesse zu tun hat. Und das, obwohl sie gar nicht angesprochen sind». Zu dem Stundensatz sagt die Moderatorin: «Ja, 45 Franken sind nicht für jede Lebenssituation passend. Das steht auch nirgends. Aber das Angebot richtet sich an Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, Teil einer sinnvollen Vision sein möchten und nicht nur den Stundenlohn sehen, sondern das Potenzial der Zusammenarbeit.» An solche Menschen scheint die Stellenanzeige auch gelangt zu sein, denn laut Berger sind bereits 13 Bewerbungen eingegangen.