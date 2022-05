Stéphanie Berger hört als Komikerin auf

Nun steht die Geburt ihres Kindes kurz bevor, in einer Woche soll es soweit sein und Stéphanie Berger freut sich sehr auf das Babyglück. Doch der neue Lebensabschnitt bewegte die Zürcherin offenbar zu einer drastischen Entscheidung: «Ich werde nicht mehr als Komikerin auftreten.» Es sei ein langer, aber auch befreiender Weg gewesen, so Berger. «Ich merke, dass sich in mir ganz viel verändert und weiterentwickelt hat», erklärt sie ihren Schritt. Ob sie ihren Beruf ganz freiwillig an den Nagel hängt, ist nicht ganz klar. Sie sagt: «Das Kapitel ist geschlossen, ist geschlossen worden.»