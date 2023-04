Stéphanie Berger landet im Spital!

Stéphanie Berger hat eine schwierige Zeit hinter sich. Nachdem es rund zwei Wochen still auf Bergers Social-Media-Kanälen war, meldet sich die Selflove-Expertin jetzt zu Wort. «Mir ging es so schlecht wie noch nie», sagt die 45-Jährige in einem Reel. Der Grund: Berger litt an einer schweren Influenza B Grippe.