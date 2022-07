«Frauen sollten zusammenhalten und solidarischer sein»

Der Körper verändert sich rasant, das kleine heranwachsende Wesen ist komplett vom Lebenswandel der Mutter abhängig. Für Männer ist das vielleicht nicht nachvollziehbar, aber Frauen sind in dieser Zeit fremdbestimmt. Nach der Geburt ist meist die Mutter – zumindest so lange sie stillt – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mehr oder weniger verantwortlich. Da kann Mama, die ja auch noch Frau ist, schon mal neidisch auf den Partner werden. Denn, der geht oft, zumindest in einer klassischen Beziehung, wie gewohnt am Morgen zur Arbeit, sieht seine Kollegen, bekommt Anerkennung im Beruf. Es soll sogar Exemplare geben, die sich geradezu in die Arbeit flüchten, nur um noch später nach Hause zu kommen. Kurzum, die Komikerin machte in ihren Posts auch die nicht so positiven Seiten des Mutterseins publik.