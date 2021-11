Stéphanie Berger will nicht auf einen Plan B setzen

So oder so: Einen Jobwechsel strebt Stéphanie Berger nicht an. «Das, was ich mache, ist ein ehrenwerter Beruf. Ich werde nicht auf einen Plan B setzen, nicht nach all dem, was ich mir so mühsam aufgebaut habe.» So erzählt sie im Gespräch, dass sie 15 Jahre viel gearbeitet und alles investiert habe und dass es zwölf Jahre gebraucht habe, bis sie eine Fan-Basis erreicht und sich ein Publikum erspielt habe.