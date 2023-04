Mittendrin statt nur dabei

«Nach dem Aufstieg 2008, nach 13 Saisons in der NLB, monierte ich, dass im Klub in einer zweisprachigen Stadt wie Biel das welsche Element, der Bezug zum Berner Jura, zu kurz kommt.» Die Kritik wird gehört: Stéphanie steigt zuerst bei der Donatorenvereinigung ein, wird dann Verwaltungsrätin des Vereins und schnell Vizepräsidentin. «Einige waren damals skeptisch: Was will diese Frau? Will sie sich einfach präsentieren? Ich musste zeigen, dass ich für den Klub da bin.» Seit 2019 teilt sie sich mit Patrick Stalder das Präsidium. Er kümmert sich um die Finanzen, sie um Marketing und PR. Neben Vicky Mantegazza in Lugano ist sie die einzige Frau an der Spitze eines Klubs der National League.