Die rockigen Ü70er in Hochform

Auch das ist Solothurn: «Bedside Radio», einer der grössten Krokus-Hits, ist heimisches Liedgut. Der Landhausquai, früher ein verruchter Ort, an dem die Szene herumhing, ist heute Flanierzone. Nur im «Chutz», einer Beiz am Aaremürli, spürt man noch etwas vom alternativen Groove aus Pionierzeiten von Krokus. «Do het sich ned viu veränderet», sagt Fernando und setzt sich an einen Tisch. Chris, Bohemian der Schweizer Rockszene, mag inzwischen auch kultiviertere Gastlichkeit. Doch hier erwacht sein Revoluzzerherz, wie bei den anderen Krokus-Urgesteinen, die mit ihm an diesem Nachmittag auf den Spuren der Vergangenheit sind. Gemeinsam blicken sie auf 50 Jahre Rock ’n’ Roll zurück, schütteln den Kopf über verrückte Geschichten.